A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI ORIGGIO, LOMAZZO NORD, SARONNO E TURATE
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo o di Saronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso.
In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO
-sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consigli adi utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso Lainate: Origgio Uboldo;
in entrata verso Chiasso: Turate;
in uscita per chi proviene da Lainate: Origgio Uboldo o Turate;
in uscita per chi proviene da Chiasso: Turate o Uboldo;
-sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Saronno;
verso Chiasso: Lomazzo nord.