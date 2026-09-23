A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI ORIGGIO E UBOLDO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI DI ORIGGIO E UBOLDO
Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-saranno chiusi gli svincoli di Origgio e di Uboldo, in entrata verso Lainate.
In alternativa, chi è diretto verso Milano potrà entrare a Saronno sulla stessa A9, oppure immettersi sulla A8 Milano-Varese a Lainate Arese o a Fiera Milano.
Chi, invece, è diretto verso Varese, potrà entrare a Castellanza, sulla A8;
-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Chiasso/Como.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, oppure immettersi in A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire ad Origgio ovest, percorrere via Cantalupo, via Buozzi, via del Lavoro, fino a raggiungere Origgio Uboldo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.