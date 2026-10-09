A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ORIGGIO, IMMISSIONE A36 PEDEMONTANA-LOMBARDA E FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ORIGGIO, IMMISSIONE A36 PEDEMONTANA-LOMBARDA E FINO MORNASCO
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Uboldo;
verso Chiasso: Saronno;
-dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione di quest’ultima, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per la A8: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Lurago/Limido, via Appiano verso Limido, via Marconi, via Roma, via Guffanti, SP233 Varesina in direzione Mozzate, via Gorla verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate.
In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como verso Turate, via Milano, SP233 Varesina verso Cislago, via Giovanni XXIII, via Varesina bis verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate;
verso Lentate sul Seveso: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Bregnano, SP31 bis verso Rovellasca ed entrare in A36 allo svincolo di Bregnano Lazzate.
In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto verso Rovello Porro, via Dante, via XX Settembre in direzione Rovellasca, via Como, SP174, SP31 bis verso Bregnano ed entrare in A36 allo svincolo di Bregnano Lazzate;
-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione di quest’ultima, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per la A8: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Lurago/Limido, via Appiano verso Limido, via Marconi, via Roma, via Guffanti, SP233 Varesina in direzione Mozzate, via Gorla verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate.
In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como verso Turate, via Milano, SP233 Varesina verso Cislago, via Giovanni XXIII, via Varesina bis verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate;
verso Lentate sul Seveso: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Bregnano, SP31 bis verso Rovellasca ed entrare in A36 allo svincolo di Bregnano Lazzate.
In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto verso Rovello Porro, via Dante, via XX Settembre in direzione Rovellasca, via Como, SP174, SP31 bis verso Bregnano ed entrare in A36 allo svincolo di Bregnano Lazzate;
-sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Chiasso/Como, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, anticipare l’uscita a Como Centro oppure proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Lomazzo nord;
-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione di quest’ultima, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per la A8: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Lurago/Limido, via Appiano verso Limido, via Marconi, via Roma, via Guffanti, SP233 Varesina in direzione Mozzate, via Gorla verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate.
In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como verso Turate, via Milano, SP233 Varesina verso Cislago, via Giovanni XXIII, via Varesina bis verso Gorla Maggiore ed entrare in A36 allo svincolo di Mozzate;
verso Lentate sul Seveso: anticipare l’uscita allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 e SP30 verso Lomazzo, SP32 in direzione Bregnano, SP31 bis verso Rovellasca ed entrare in A36 allo svincolo di Bregnano Lazzate.
In ulteriore alternativa, proseguire in A9 verso Lainate, uscire allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto verso Rovello Porro, via Dante, via XX Settembre in direzione Rovellasca, via Como, SP174, SP31 bis verso Bregnano ed entrare in A36 allo svincolo di Bregnano Lazzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.