A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO SUD, SARONNO, ORIGGIO, UBOLDO E TRATTO LOMAZZO NORD-ORIGGIO

Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lomazzo nord o di Turate;

-dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Origgio o di Turate;

-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Origgio, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

Si precisa che gli svincoli di Lomazzo nord e di Turate saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A36 Pedemontana Lombarda immette sulla A9, verso Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23, SP30 verso Lomazzo, SP33, via Como in direzione Turate, via Milano, SP233 verso Gerenzano, SP233 in direzione Saronno e rientrare in A9, verso Lainate, allo svincolo di Origgio;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e di Turate, verso Lainate: Origgio;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e di Turate, verso Chiasso: Fino Mornasco;

dalle 21:00 alle 23:00 di giovedì 25 giugno, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in entrata verso Como/Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare a Saronno o ad Uboldo;

-sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in entrata verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare ad Origgio.