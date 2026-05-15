A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO NORD, UBOLDO, ORIGGIO E TURATE
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO NORD, UBOLDO, ORIGGIO E TURATE
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Lomazzo sud, Fino Mornasco o Turate;
-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, saranno chiusi gli svincoli di Uboldo e di Origgio, in uscita per chi proviene da Lainate, in modalità alternata.
In alternativa, uscire a Uboldo o ad Origgio, a seconda della chiusura in atto nel corso della notte; si potrà utilizzare anche l’uscita dello svincolo di Saronno;
-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà anche chiuso lo svincolo di Turate, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Lomazzo nord o Saronno.