A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO NORD E FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE LOMAZZO NORD E FINO MORNASCO
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Lomazzo sud;
verso Chiasso: Fino Mornasco;
-dalle 21:00 di martedì 31 marzo alle 5:00 di mercoledì 1 aprile, sarà chiusa l’uscita di Fino Mornasco, per chi proviene da Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia di uscire ai seguenti svincoli:
per chi proviene da Lainate: Lomazzo nord;
per chi proviene da Chiasso: Como centro;
-dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 aprile, sarà chiusa l’entrata di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Turate;
verso Chiasso: Fino Mornasco;
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 aprile, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Lainate: Lomazzo nord;
verso Chiasso: Como Centro.