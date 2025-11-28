A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE LAGO DI COMO, PONTE CHIASSO E COMO CENTRO E DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 2 DICEMBRE

-sarà chiusa l’uscita di Lago di Como, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa uscire a Como Centro;

-sarà chiusa l’entrata di Ponte Chiasso e di Lago di Como, verso Lainate.

In alternativa, dalle 21:00 alle 22:00, si consiglia di entrare a Como Centro, mentre dalle ore 22:00 anticipare l’entrata a Fino Mornasco, in considerazione della chiusura dell’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni, di seguito indicata.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 2 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE

-sarà chiusa l’uscita di Lago di Como, per chi proviene da Chiasso.

In alternativa, uscire a Como Centro.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 3 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 4 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria, verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate, entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 5 DICEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.