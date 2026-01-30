A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE, IN MODALITA’ ALTERNATA, SVINCOLI DI ORIGGIO, SARONNO, TURATE, LOMAZZO NORD, FINO MORNASCO E COMO CENTRO
Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI LUNEDÌ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
-sarà chiuso lo Svincolo di Origgio per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire agli svincoli di Uboldo o Saronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata e in uscita. In alternativa, si consigliano gli svincoli di Origgio, Uboldo o Turate;
-sarà chiuso lo svincolo di Turate in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Como. In alternativa, si consiglia di entrare a Saronno o Lomazzo;
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni Lainate e Como. In alternativa, si consiglia di entrare a Lomazzo sud o a Fino Mornasco;
-sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire a Lomazzo nord o Como Centro;
-sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa, si consiglia di uscire a Fino Mornasco o Lago di Como;