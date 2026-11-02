A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI DI ORIGGIO E UBOLDO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI DI ORIGGIO E UBOLDO
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiusa l’entrata di Origgio, in entrambe le direzioni. In alternativa, entrare a Saronno o ad Uboldo;
dalle 21:00 di venerdì 6 alle 5:00 di sabato 7 novembre:
-sarà chiusa l’entrata di Origgio, verso Como/Chiasso.
In alternativa, entrare a Saronno o ad Uboldo;
-sarà chiusa l’entrata di Uboldo, verso Lainate.
In alternativa, entrare ad Origgio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.