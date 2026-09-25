A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI DI LOMAZZO NORD E LOMAZZO SUD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA SVINCOLI DI LOMAZZO NORD E LOMAZZO SUD
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare Fino Mornasco o Lomazzo sud;
-sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire a Lomazzo nord.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.