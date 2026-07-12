A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA DEGLI SVINCOLI DI TURATE E SARONNO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA DEGLI SVINCOLI DI TURATE E SARONNO
Roma, 12 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in uscita, per chi proviene da Como.
In alternativa si consiglia di uscire a Lomazzo nord o a Saronno;
-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso svincolo di Saronno in entrata, in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Como.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Turate o di Uboldo/Origgio.