A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 VERSO VARESE

A8 MILANO-VARESE: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA SULLA A9 VERSO CHIASSO

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre e nelle tre notti di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 21:00-5:00, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso/Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A9, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

Chi supererà lo svincolo di Saronno, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 in direzione Rho, SS33 del Sempione verso Pogliano/Nerviano/Parabiago/Legnano/Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza;

-dalle 21:00 di martedì 11 alle alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, chi percorre la A8 da Milano verso Varese, verrà deviato obbligatoriamente sulla A9 verso Chiasso.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A9, uscire ad Uboldo e rientrare dallo stesso svincolo verso Lainate/Milano, per poi immettersi in A8 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese.