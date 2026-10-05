A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A59 TANGENZIALE DI COMO ED ENTRATA FINO MORNASCO

Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dalla Svizzera, il Ramo di immissione sulla A59 Tangenziale di Como, verso Grandate e Villa Guardia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Como Centro, oppure proseguire in A9 verso Lainate e uscire a Fino Mornasco;

-dalle 22:00 alle 23:30 di martedì 6 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Lomazzo nord;

verso Chiasso: Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.