A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A36 E USCITA SVINCOLO LOMAZZO SUD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A36 E USCITA SVINCOLO LOMAZZO SUD
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, saranno chiusi, per chi proviene da Lainate, i Rami di immissione sulla A36 Pedemontana Lombarda, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, proseguire sulla A9 oltre l’allacciamento A36, uscire a Lomazzo nord, al km 25+400 della A9 e rientrare dallo stesso svincolo verso Lainate, per poi immettersi in A36;
-dalle 21:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia di uscire a Lomazzo nord.