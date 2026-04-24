A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE FINO MORNASCO
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, è stata programmata la chiusura di Fino Mornasco, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord;
-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;
in entrata verso Chiasso: Como Centro;
-dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.