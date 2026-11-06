A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE FINO MORNASCO, COMO CENTRO, TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO, LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E COMO CENTRO-CHIASSO E AREA DI SERVIZIO LARIO EST

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Lainate/Milano: Lomazzo nord;

in entrata verso Como/Chiasso: Como Centro.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

–sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Como Centro.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In considerazione della suddetta chiusura verso Lainate, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

-sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Como/Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto verso Lainate, potrà entrare a Fino Mornasco.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto verso Lainate, potrà entrare a Fino Mornasco.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 6:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria, mentre chi è diretto verso Lainate, potrà entrare a Fino Mornasco.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.