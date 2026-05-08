A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE FINO MORNASCO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE FINO MORNASCO
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiusa la stazione di Fino Mornasco, secondo il seguente programma:
-nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Lainate: Lomazzo nord;
in entrata verso Chiasso: Como Centro;
-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Lainate e da Chiasso.
In alternativa si consiglia:
in uscita da Lainate: Lomazzo nord;
in uscita da Chiasso: Como Centro.