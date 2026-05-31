A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE SVINCOLI DI ORIGGIO, UBOLDO E LOMAZZO SUD
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE SVINCOLI DI ORIGGIO, UBOLDO E LOMAZZO SUD
Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, saranno chiusi gli svincoli di Origgio e di Uboldo, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare ad Origgio verso Chiasso, uscire a Saronno e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Lainate;
-dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.
In alternativa si consiglia di entrare a Turate o a Lomazzo nord.