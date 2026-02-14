A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI PONTE CHIASSO
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso Como/Lainate, nei seguenti giorni e orari:
-nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario 21:00-5:00;
-nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como.