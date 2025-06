A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI PONTE CHIASSO E DOGANA MERCI DI CHIASSO

Roma, 6 giugno 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno:

-sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como o di Como Centro;

-sarà chiusa la dogana merci di Chiasso, in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa, uscire allo svincolo di Lago di Como, immettersi su via Asiago dal ramo di uscita per Maslianico, continuare su via Brogeda fino a raggiungere il piazzale Anna Frank;

-dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 giugno;

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 giugno:

sarà chiuso lo svincolo di Ponte Chiasso, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lago di Como o di Como Centro.