A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLI DI SARONNO E LOMAZZO SUD

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Origgio Uboldo;

verso Chiasso: Turate;

-dalle 21:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate;

-nelle tre notti di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:

verso Lainate: Origgio Uboldo;

verso Chiasso: Turate.