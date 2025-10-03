A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DOGANA MERCI CHIASSO E TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiusa la dogana merci di Chiasso, in uscita per chi proviene da Lainate/Como.

In alternativa, uscire allo svincolo Lago di Como, al km 41+180, percorrere la SS340 verso Como, seguire le indicazioni per Maslianico/Ponte Chiasso/Chiasso e immettersi su via Asiago-via Brogeda, fino a raggiungere il Piazzale Anna Frank;

-dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso la Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, immettersi su via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.