A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO
Roma, 27 gennaio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio in uscita per chi proviene da Lainate.
In alternativa si consiglia Uboldo;
-dalle 21:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio in entrata verso Lainate. In alternativa si consiglia Uboldo.