A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO UBOLDO-ALLACCIAMENTO A8 VERSO LAINATE

Roma, 14 marzo 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del viadotto Villoresi, sarà chiuso il tratto compreso tra Uboldo e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 marzo, con orario 21:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 marzo.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A8, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SP233 e SP300 ed entrare in A8 allo svincolo di Lainate/Arese; in ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Uboldo, percorrere la rotatoria, invertire il senso di marcia e proseguire sulla SP233 e sulla SP300, per poi entrare in A8 a Lainate Arese.