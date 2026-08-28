A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SARONNO-TURATE E DELL’USCITA DI UBOLDO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SARONNO-TURATE E DELL’USCITA DI UBOLDO
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 31 agosto alle 5:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e Turate, verso Como.
Si precisa che lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Como.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Saronno, percorrere la SP233, via Angelo Volonterio, la SP30, via Vittorio Veneto e fare rientro in A9 a Turate;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Como, Turate;
per la chiusura dell’entrata di Saronno, verso Lainate, Origgio o Uboldo;
-dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre e dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita provenendo da Lainate.
In alternativa si consiglia lo svincolo di Origgio.