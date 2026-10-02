A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LOMAZZO SUD-FINO MORNASCO VERSO COMO, LOMAZZO SUD, LOMAZZO NORD E ADS LARIO OVEST

Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Turate;

-nelle due notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord in entrata, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Chiasso: Fino Mornasco;

in entrata verso Milano: Lomazzo sud.

Sempre nelle stesse notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Fino Mornasco, verso Como.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lomazzo sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP32 verso Lomazzo, SP30 verso Cadorago-Fino Mornasco, SP35, via Marco Polo, via Livescia e rientrare in A9 a Fino Mornasco. Contestualmente, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Lainate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.