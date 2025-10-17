A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre;

-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 ottobre;

-nelle due notti di venerdì 24 e sabato 25 ottobre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 26 alle 5:00 di lunedì 27 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.