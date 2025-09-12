A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 12 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 settembre, con orario 22:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.