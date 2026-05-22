A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Fati”, nelle tre notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, verso Lainate.