A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre;

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.