A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO VERSO LAINATE

Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre;

-nelle due notti di venerdì 26 e sabato 27 settembre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 28 alle 5:00 di lunedì 29 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.