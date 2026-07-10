A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMO MONTE OLIMPINO-CHIASSO

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, verso Chiasso, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Monte Olimpino, percorrere via Bellinzona e seguire le indicazioni per Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.