A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO VERSO CHIASSO

Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di venerdì 12 e sabato 13 dicembre, con orario 23:00-6:00;

-dalle 22:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 dicembre.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

In alternativa alla chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si potrà entrare a Fino Mornasco, mentre, verso Chiasso, si potranno seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.