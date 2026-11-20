A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TURATE-ALLACCIAMENTO A36 E LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A36
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TURATE-ALLACCIAMENTO A36 E LOMAZZO NORD-ALLACCIAMENTO A36
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Turate e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Turate sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Turate, percorrere la viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, SP33 verso Lomazzo, SP30, SP23 e rientrare in A9 allo svincolo di Lomazzo nord;
per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Chiasso: Lomazzo nord, sulla stessa A9;
per la chiusura dell’entrata di Turate, verso Lainate: Saronno, sulla stessa A9;
-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Lainate.
Si precisa che lo svincolo di Lomazzo nord sarà chiuso in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo nord, percorrere la viabilità ordinaria: SP23 verso Lomazzo, SP30, SP33, via Como verso Turate, via San Maurizio, via Isonzo verso Rovello Porro e rientrare in A9 allo svincolo di Turate;
per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Chiasso: Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord, verso Lainate: Turate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.