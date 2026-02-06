A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TRATTO LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 9 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 10 FEBBRAIO E DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie e lavori di manutenzione delle essenze arboree.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 FEBBRAIO

NELLE DUE NOTTI DI VENERDI’ 13 E SABATO 14 FEBBRAIO, CON ORARIO 23:00-6:00

DALLE 22:00 DI DOMENICA 15 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 16 FEBBRAIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina.