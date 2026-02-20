A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI TRATTO COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 FEBBRAIO sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà contestualmente chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco;

-per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro.