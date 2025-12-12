A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

n alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro;

-dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Sarà regolarmente transitabile il Ramo di allacciamento sulla A9, per chi proviene dalla Tangenziale di Como.

Si precisa che, in considerazione della chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero, le entrate di Como Centro saranno chiuse in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.