A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 31 agosto e martedi 1 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria e fare rientro in A9 a Como Centro;

-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Svizzera.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.