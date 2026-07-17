A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro, verso Lainate;

-nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro verso Lainate: Fino Mornasco.