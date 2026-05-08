A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro;
-dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;
per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.