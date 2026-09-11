A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO ED ENTRATA SVINCOLO DI COMO CENTRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 14, MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’ 16 SETTEMRE, CON ORARIO 22:00-5:00 -sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria, verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 17 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 18 SETTEMBRE DALLE 23:00 DI VENERDI’ 18 ALLE 6:00 DI SABATO 19 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria, verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate/Milano: Fino Mornasco.

DALLE 23:00 DI SABATO 19 ALLE 6:00 DI DOMENICA 20 SETTEMBRE DALLE 22:00 DI DOMENICA 20 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria, verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.