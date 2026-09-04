A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-COMO CENTRO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle tre notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro;

-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 5:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.