A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 TANGENZIALE DI COMO E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 OTTOBRE E DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale.

In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.