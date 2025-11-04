A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 4 novembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie e lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 23:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-dalle 23:00 di sabato 8 alle 6:00 di domenica 9 novembre e dalle 22:00 di domenica 9 alle 5:00 di lunedì 10 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.