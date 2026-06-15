A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E COMO CENTRO-CHIASSO

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.

In considerazione della suddetta chiusura verso Lainate, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso, potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.