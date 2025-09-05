A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 SETTEMBRE

Saranno chiusi i tratti compresi tra Como Centro e Chiasso, verso la Svizzera, e tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Svizzera e Lainate.

In alternativa, si consiglia:

-verso la Svizzera: dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, raggiungere la dogana cittadina percorrendo la viabilità ordinaria;

-verso Lainate: dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, entrare a Fino Mornasco dopo aver percorso la viabilità ordinaria;

-per la chiusura di Como Centro in entrata verso la Svizzera: percorrere la viabilità ordinaria fino a raggiungere la dogana cittadina;

-per la chiusura di Como Centro in entrata verso Lainate: Fino Mornasco.

NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI MARTEDI’ 9 E MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE, CON ORARIO 22:00-5:00;

NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI VENERDI’ 12 E SABATO 13 SETTEMBRE, CON ORARIO 23:00-6:00; DALLE 22:00 DI DOMENICA 14 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 15 SETTEMBRE

Sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, entrare a Como Centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.