A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO, LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 27 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 28 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In considerazione della chiusura, di seguito indicata, del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In considerazione della chiusura sopra indicata del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Si precisa che il nodo A59/A9 sarà regolarmente aperto al traffico.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 a Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 a Como Centro.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 29 E GIOVEDI’ 30 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Chiasso, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura dell’entrata di Como Centro, verso Lainate: Fino Mornasco.