A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO, LAGO DI COMO-ALLACCIAMENTO A59 E LAGO DI COMO-COMO CENTRO

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 13 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 14 APRILE, per consentire lavori di sostituzione di un cavo dell’alta tensione da parte della Società Terna e per lavori di pavimentazione;

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 14 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 15 APRILE, per consentire il transito di trasporti eccezionali:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. In considerazione delle suddette chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate, si consiglia di entrare a Fino Mornasco, mentre chi è diretto verso Chiasso potrà seguire le indicazioni per Chiasso, lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 15 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 16 APRILE, per consentire lavori di pavimentazione; DALLE 23:00 DI VENERDI’ 17 ALLE 6:00 DI SABATO 18 APRILE, per consentire lavori di pavimentazione:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.