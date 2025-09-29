A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire il transito di trasporti eccezionali, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.