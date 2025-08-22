A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI COMO CENTRO-CHIASSO E LAGO DI COMO-COMO CENTRO
Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero.
Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:
verso Chiasso, seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria;
verso Lainate, entrare a Fino Mornasco;
-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 allo svincolo di Como Centro.